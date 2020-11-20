كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 08:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد الفرز اليدوي.. جورجيا تعلن فوز بايدن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات المحلية في ولاية جورجيا الأمريكية، نتيجة الفرز اليودي، لبطاقات الاقتراع، بين كلا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنافسه الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال "سكرتير جورجيا"، إن الفرز اليدوي لبطاقات الاقتراع أكد فوز بايدن في الولاية.

وأفادت قناة العربية الإخبارية، أن سكرتير جورجيا، قال إن الولاية سوف تصدق، اليوم الجمعة، على فوز بايدن بالرئاسة.