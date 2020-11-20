شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل 23648 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 23648 ليصل الإجمالي إلى 879564 إصابة.
وكشفت البيانات تسجيل 260 وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 13630 حالة وفاة.
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