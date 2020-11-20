تعرض ولاية أمهرة شمالي إثيوبيا لهجوم صاروخي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت مصادر حكومية إثيوبية، الجمعة، إن القوات المتمردة في إقليم تجراي شنت هجوما صاروخيا على مدينة بحر دار بإقليم أمهرة دون أن يتسبب في أضرار.

وقال مكتب الاتصال الحكومي على صفحته على فيسبوك "جماعة الجبهة الشعبية لتحرير تجراي غير الشرعية شنت هجوما صاروخيا حوالي الساعة 1:40 صباحا في بحر دار.. الصواريخ لم تلحق أضرارا ببحر دار"

