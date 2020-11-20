قنصلية الأردن بالعيون المغربية.. تآزر أخوي لنصرة القضايا العادلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرار الأردن فتح قنصلية له بالعيون المغربية، شكل نُصرة للقضية العادلة للمملكة المغربية في مواجهة المليشيات الانفصالية.

حيث شكل إعلان المملكة الأردنية الهاشمية فتح قُنصلية عامة لها بمدينة العيون الواقعة في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، لبنة جديدة في صرح العلاقات الأخوية العميقة بين البلدين، أساسها التآزر الأخوي لنُصرة القضايا العادلة.



هذا ماخلص إليه الأكاديمي والمحلل السياسي كريم عايش في تصريح لـ"الخليج 365"، والذي أكد فيه أن هذه الخطوة تزيد من قوة ومصداقية الموقف المغربي دولياً فيما يتعلق بالنزاع المُفتعل حول الصحراء المغربية، كما يُضعف الأطروحة الانفصالية التي تتبناها المليشيات المسلحة ومن يدعمها.

عمق تاريخي

ولفت المتحدث إلى أن العلاقات والمواقف المُشتركة بين البلدين، لها عمق تاريخي، وتابع قائلًا: "هذه الخطوة، وقبلها خطوة دولة الإمارات العربية المتحدة، تعكسان مدى التلاحم والترابط بين الشعوب الثلاثة، ودعمها لبعضهما البعض في القضايا العادلة.

وأوضح أن هذا التلاحم، يُعد حقيقة تاريخية وجيوسياسية توجت سابقًا بالأدوار الطلائعية للمغرب بالتنسيق مع الأردن دفاعا عن فلسطين.





وأكد عايش، أنه لا يمكن قراءة دلالات فتح القنصلية الأردنية، دون استحضار دعوة مجلس التعاون الخليجي الأردن والمغرب لعضويته، واتفاقيات الدفاع المشترك الموقعة بين مختلف بلدان الخليج والمغرب.

بالإضافة إلى ذلك، لا يجب إغفال الدعم الواضح والمباشر لتحركات المغرب ضمن الأقاليم الجنوبية دفاعا عن حوزته الترابية. وهو الشيء الذي تلقاه المغاربة بفخر كبير.

ولفت إلى أن الدول العربية، وعلى رأسها الإمارات والأردن، اعتبرت أن من حق المغرب اتخاذ كل الخطوات لدعم أمنه وحماية طرقه من المرتزقة المسلحين، وقطاع الطرق.

وأكد الباحث في المركز المتوسطي للدراسات والأبحاث الدولية والتشاركية، بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن وجود هذه القنصليات دليل على وجود سيادة وطنية معترف بها من جانب المجتمع الدولي.

وشدد على أن الدول التي فتحت قنصلياتها بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وكان آخرها الإمارات والأردن، يُعتبر دعماً للتوجه المغربي في جعل الأقاليم الجنوبية قنطرة نحو عمقه الأفريقي،وهمزة وصل بين الشمال والجنوب، رابطا بين أوروبا وأفريقيا.





17 قنصلية

بإعلان الأردن نيته افتتاح قنصليته بمدينة العيون، يرتفع عدد القنصليات بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية إلى 17.

ومن بين تلك القنصليات 10، بمدينة العيون تعود إلى مملكة إسواتيني وزامبيا وبوروندي وكوت ديفوار وأفريقيا الوسطى والجمهورية الديمقراطية لساوتومي والجابون وجمهورية القمر المتحدة،

ثم الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى الأردن.



وفي مدينة الداخلة جنوبي المغرب، افتتحت 7 قنصليات وهي لغينيا بيساو وغينيا الاستوائية وبوركينا فاسو وليبيريا وجيبوتي وغينيا وغامبيا.