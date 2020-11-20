حدث ليلا| ارتفاع كبير في إصابات كورونا وتفاصيل انفجار خط الغاز بشمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث على النحو التالي:

ارتفاع قياسي للإصابات.. الصحة تعلن "بيان كورونا" ليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 143 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101564 حالة حتى اليوم.

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القوات المسلحة: انفجار محدود بخط الغاز بمنطقة "غرب الميدان" دون إصابات

أعلن العميد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة، حدوث انفجار محدود بخط الغاز بمنطقة سبيكة غرب الميدان بـ(10) كم دون وقوع أى إصابات أو خسائر.

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بعثة صندوق النقد: اقتصاد مصر حقق أداءً أفضل رغم كورونا.. وتوصية بصرف 1.6 مليار دولار

قال صندوق النقد الدولي إن فريقًا من خبرائه انتهى من المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي یدعمه الصندوق وأوصى بصرف شريحة جديدة من القرض بقيمة 1.6 مليار دولار.

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محامي ترامب: هناك دليل على خطة ممنهجة لتزوير الانتخابات لصالح الديمقراطيين

زعم رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بأنه كانت هناك عمليات تزوير كبرى لنتائج الانتخابات في المدن التي يسيطر عليها الديمقراطيون، وتحدث عن "خطة ممنهجة" للتزوير.

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صور.. عزاء شعبي لـ"هرماس رضوان" في ستاد بني عبيد الرياضي

نظم أهالي مركز ومدينة بنى عبيد في محافظة الدقهلية، مساء الخميس، عزاءً شعبيًا للدكتور هرماس رضوان، أمين حزب الشعب الجمهوري في الدقهلية، ورئيس نادي بني عبيد الرياضي وعضو مجلس الشعب الأسبق والملقب بـ"رائد نهضة بنى عبيد".

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رئيس الأركان يحضر التدريب الجوي المصري السوداني "نسور النيل 1"

حضر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، يرافقه الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية، المرحلة الرئيسية للتدريب الجوى المصري السوداني المشترك " نسور النيل – 1" والذي يجرى تنفيذه بإحدى القواعد الجوية بجمهورية السودان، بمشاركة وحدات من القوات الجوية وعناصر من القوات الخاصة لكلا البلدين.

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مواعيد الاختبارات الشفوية لمسابقة الإيفاد الدائم لأئمة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، موعد الاختبار الشفوي لمسابقة الإيفاد الدائم للأئمة 2020م.

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بالأسماء.. القوى العاملة تستكمل صرف إعانة الطوارئ بحد أقصى 1500 جنيه للعاملين بالسياحة

أعلن وحيد عاصم عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، استكمال وزارة القوى العاملة صرف الإعانة المقررة من صندوق الطوارئ، للدفعتين الثانية والثالثة في (دفعة واحدة) للعاملين بالقطاع السياحي نتيجة وباء أزمة كورونا المستجد.

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مصرع 12 شخصًا إثر حادث تصادم سيارتين في المنيا

لقي 12 شخصًا مصرعهم، مساء الخميس، في حادث تصادم وقع بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

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وزيرة الثقافة تشهد أولى ليالي "الوصية".. وتوجه بمد عرضها وتقديمها بالمحافظات

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أولى ليالي العرض المسرحي "الوصية" من إنتاج فرقة المسرح القومي ضمن مبادرة "اعرف جيشك" على خشبة المسرح القومي بالعتبة.

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جولة مسائية لمحافظ الجيزة لمتابعة المشروعات الجارية بـ "الهرم والعجوزة والدقي"

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولى مسائية، لتفقد نسب تنفيذ الأعمال في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق أحياء الهرم والعجوزة والدقي.

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الأزهر للفتوى يختتم فعاليات برنامج "التوعية الأسرية والمجتمعية" بمحافظة أسوان

اختتمت الخميس، فعاليات برنامج "التوعية الأسرية والمجتمعية"، الذي نظمه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمحافظة أسوان على مدار أربعة أيام متتالية.

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السياحة: غلق 7 مراكز غوص وأنشطة بحرية بجنوب سيناء

أصدرت وزارة السياحة والآثار، قرارا بالغلق الإداري لـ 7 مراكز غوص وأنشطة بحرية بمحافظة جنوب سيناء.

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الخليج 365 ينشر قرار الأزهر لوضع القواعد والسياسات العامة للفتوى

قرر الأزهر الشريف، تشكيل هيئة استشارية لوضع السياسات العامة للفتوى وقواعد ضبطتها، وتضم في عضويتها كلا من:

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ضبط هارب من 87 سنة سجن ومليار جنيه غرامة بالتجمع

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى تحديد مكان اختباء رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الخاصة هارب من أحكام قضائية.

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الداخلية: مد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات لـ31 ديسمبر المقبل

أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى حتى 31 ديسمير المقبل.

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"يا فرحة ما تمت".. حريق يلتهم "جهاز" عروس في الصف

التهمت ألسنة النيران منقولات منزلية وأجهزة كهربائية خاصة بعروس بمركز الصف جنوب الجيزة.

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انتشال جثة غريق أمام نادي محمد علي النهري بالجيزة

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، الخميس، جثة عامل لقي مصرعه غرقا في نهر النيل بمركز أبو النمرس، جنوب المحافظة.

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دخول ملك النرويج وقرينته الحجر الصحي

دخل ملك النرويج هارالد الخامس 83 عاما، وزوجته الملكة سونيا 83 عاما، الحجر الصحي بعد ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا داخل القصر الملكي.

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صندوق تحيا مصر يحتفل بتسجيل رقمين قياسيين في "جينيس" بتنظيم أكبر قافلة إنسانية

نجح صندوق تحيا مصر في تسجيل رقمين قياسيين بتوفير أكبر قافلة تبرع بالدواجن، وأكبر قافلة تبرع بالمواد الغذائية على مستوى العالم وتسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

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وزيرة الثقافة تفتتح معرض الأوبرا الأول للكتاب

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، معرض الأوبرا الأول للكتاب الذي تُنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، وذلك في حضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافة، الدكتورة نفين محمد رئيس دار الكتب والوثائق القومية وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين وعدد من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الثقافي.

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لقائدي الأتوبيسات.. الغرف السياحية: برنامج توعية صحية لتقديم خدمة متميزة للقطاع

أعلن اتحاد الغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف، تحقيق نجاح كبير في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد – COVID 19، وذلك من خلال تقديم برنامج توعوي للعاملين بالمنشآت التابعة لكل من غرف المنشآت الفندقية وغرفة المنشآت السياحية.

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السعودية تشارك في مناورات عسكرية في مصر

تشارك القوات المسلحة السعودية في التمرين المشترك (سيف العرب 2020)، المقام حالياً بقاعدة "محمد نجيب العسكرية" المصرية خلال المدة من 18-27 نوفمبر بمشاركة الإمارات ، والبحرين، والأردن، ومصر والتي تهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار وحماية حدود الدول المشاركة، ومكافحة الإرهاب.

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سوريا تدين "بأشد العبارات" زيارة بومبيو للجولان المحتل

نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر في وزارة الخارجية أن دمشق تدين بأشد العبارات زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للمستوطنات الإسرائيلية في الجولان المحتل، وفق ما نقلته روسيا اليوم الإخبارية.

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وزيرا النقل والشباب يودعان الفوج الأول من قطار الشباب بمحطة مصر

حرص الفريق كامل الوزير وزير النقل والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء الخميس، على توديع الشباب المشاركين في الفوج الأول من مشروع قطار الشباب للأقصر وأسوان الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة.

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الصحة العالمية تحذر من اجتياح موجة فتاكة من كورونا في الشرق الأوسط

أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن تشديد القيود العاجل يمثل السبيل الوحيد لتفادي سقوط الكثير من الضحايا في موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط.

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ماكرون أهمية استئناف المفاوضات بين أذربيجان وأرمينيا لإعادة اللاجئين

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتصالين عبر "فيديو كونفرنس"، بنظيره الأذري، ورئيس وزراء أرمينيا، وأكد على أهمية استئناف المفاوضات لتأمين عودة اللاجئين الفارين من قره باغ.

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