كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 06:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابات فيروس كورونا في الهند تصل لـ9 ملايين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطى عدد إصابات فيروس كورونا المستجد، في الهند، أكثر من 9 ملايين إصابة، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.

هذا، ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

واقترب عدد المصابين في العالم من 56 مليون مصاب، بينهم نحو 39 مليون حالة شفاء، وأكثر من مليون و343 ألف حالة وفاة.