شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. 363 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن هناك 320 إصابة تم تسجيلها محليا بين الإصابات الجديدة، والعدد الباقي لأشخاص قادمين من الخارج.
ويرتفع إجمالي الإصابات في البلاد بذلك إلى 30 ألفا و17 إصابة.
كما سجلت البلاد ثلاث حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي بذلك إلى 501 وفاة.
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