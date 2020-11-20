رغم إعادة الفرز.. جورجيا تعزز فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات في ولاية جورجيا الأمريكية، الجمعة، أن إعادة الفرز اليدوية لأصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ثبتت فوز الديمقراطي جو بايدن.

وقال وزير شؤون الولاية براد رافنسبرغر في بيان إن "المراجعة أكدت أن العد الآلي الأصلي يجسد بدقة الفائز في الانتخابات".



وبهذا يصبح بايدن رسمياً أول مرشح ديمقراطي يفوز في الانتخابات الرئاسية في هذه الولاية الجنوبية منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، على الرغم من مزاعم منافسه الجمهوري الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بأن الانتخابات شابتها عمليات تزوير واسعة النطاق.

ورفع ترامب طعونا قانونية في ولايات عدة، زاعما دون دليل أنه الفائز الشرعي بالانتخابات.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال جو بايدن، إن طعن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب على نتائج الانتخابات الرئاسية"غير مسؤول بالمرة".