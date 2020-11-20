شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نتيجة إعادة فرز الأصوات في ولاية جورجيا تؤكد فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 نوفمبر 2020 الخليج 365 - متابعات أعلنت السلطات في ولاية جورجيا الأميركية الخميس أنّ إعادة الفرز اليدوية لأصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ثبّتت فوز الديموقراطي جو بايدن.

وقال وزير شؤون الولاية براد رافنسبرغر في بيان إنّ "المراجعة أكّدت أنّ العدّ الآليّ الأصليّ يجسّد بدقّة الفائز في الانتخابات". وبهذا يصبح بايدن رسمياً أول مرشّح ديموقراطي يفوز في الانتخابات الرئاسية في هذه الولاية الجنوبية منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، على الرّغم من مزاعم منافسه الجمهوري الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بأنّ الانتخابات شابتها عمليات تزوير واسعة النطاق.

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