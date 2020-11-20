منظمة العفو تدعو مجموعة العشرين للضغط على النظام السعودي

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الخليج 365 – وكالات
دعت منظمة العفو الدولية، الخميس، قادة دول مجموعة “العشرين” للضغط على النظام السعودي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
ووصفت المنظمة المعتقلين بأنهم “ناشطون وناشطات شجعان يقبعون خلف القضبان في المملكة”.
وقالت المنظمة، عبر “تويتر”: “بدلًا من مجاراة حكومة السعودية فيما تردده من عبارات براقة عن “تمكين المرأة”، فإنه يتعين على قادة مجموعة العشرين أن يغتنموا مناسبة القمة للدفاع عن الناشطات والناشطين الشجعان، صناع التغيير الحقيقيين القابعين خلف القضبان”.
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