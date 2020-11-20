أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية.. وطوارئ بأجهزة المحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تعرضت محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إلى موجة أمطار رعدية غزيرة صاحبها نشاط في حركة الرياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وتسبب سقوط الأمطار الغزيرة الذي استمر لنحو 45 دقيقة في تراكم المياه بعدد من الشوارع بمختلف أنحاء المحافظة منها مناطق المندرة، والعصافرة، وسيدي بشر، ورشدي، والإبراهيمية، ومحرم بك، والورديان العجمي وبرج العرب.

ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي أشارت لسقوط أمطار من مساء أمس الخميس، تزيد شدتها ليلا وتستمر يومي الجمعة والسبت على فترات متقطعة وفي مناطق متفرقة من أنحاء المحافظة.

وأعلنت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية انعقادها بشكل دائم خلال موجة الطقس السيئ لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية في بيان لها أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد خلال الساعات القادمة لذروة حالة عدم الاستقرار تبدأ غربا من السلوم حتى الإسكندرية، وتزداد شدة الأمطار مصحوبة بالبرق والرعد خلال الساعات الأولى من صباح اليوم وتتقدم تدريجيا إلى الدلتا والساحل الشرقي تصل الي القاهرة في نهاية الفترة.