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200 ألف إصابة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر 200 ألف إصابة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة العربية الإخبارية، أن الولايات المتحدة الأمريكية، سجلت أكثر 200 ألف إصابة بفيروس المستجد، وأكثر من 2200 حالة وفاة، خلال أخر 24 ساعة.

أعلنت السلطات المحلية في كاليفورنيا، فرض حظر تجول بسبب ارتفاع إصابات ، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.

هذا، ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

واقترب عدد المصابين في العالم من 56 مليون مصاب، بينهم نحو 39 مليون حالة شفاء، وأكثر من مليون و343 ألف حالة وفاة.

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