شكرا لقرائتكم خبر عن مالي.. 53 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة في مالي 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في مالي، بلغ 4 آلاف و إصابة واحدة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند141 حالة وفاة.

كانت هذه تفاصيل خبر مالي.. 53 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.