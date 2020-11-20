ميركل: لقاح كورونا قد يتاح في أوروبا الشهر المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 نوفمبر 2020

الخليج 365 - متابعات

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، الخميس، إن لقاحا لفيروس كورونا قد يكون متاحا في أوروبا بحلول كانون أول/ديسمبر "أو في وقت قريب جدا بعد العام الجديد".



وأضافت ميركل بعد قمة مع قادة العالم عبر الفيديو: "وستبدأ التطعيمات بعد ذلك".

وتابعت: "يجب القول إن أخبار الأيام القليلة الماضية فيما يتصل بتطوير لقاح بدت إيجابية للغاية".

وأدت جهود تطوير اللقاح التي قامت بها شركة "موديرنا" الأمريكية وشراكة أمريكية ألمانية بين فايزر وبيونتيك إلى ظهور مركبات يبدو أنها فعالة مع 95% من الحالات.

ومع ذلك ، لا تزال الموافقة التنظيمية النهائية ضرورية قبل أن يتم استخدامها على نطاق واسع، كما لا يزال التوزيع يمثل تحديا.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين إلى أن اللقاحات قد تكون متاحة بشكل محدود اعتبارا من النصف الثاني من كانون أول/ديسمبر، بافتراض أن تمضي جميع الأمور على ما يرام.

وقالت فون دير لاين إنه سيكون من الضروري أن تقدم الاختبارات المعتمدة نتائج دقيقة في أربع من كل خمس حالات.

ودعا ميشيل وفون دير لاين إلى عدم تخفيف القيود بسرعة كبيرة وقالا إنهما سيقدمان اقتراحا بالعودة خطوة بخطوة إلى الوضع الطبيعي.