شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يُطلق قنابل مضيئة على الأراضي اللبنانية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 1:59 صباحًا, 20 نوفمبر 2020 م أعلن الجيش اللبناني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق اليوم قنابل مضيئة على الحدود مع لبنان، سقط سبع منها فوق منطقة سهل الخيام المحررة، مشيراً إلى أنه تتم متابعة الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفل”.

وأشار بيان لقيادة الجيش اللبناني إلى أنّ مسيّرة إسرائيلية حلّقت فوق مستعمرة المطلة والحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة، في ظل استنفار للجيش الإسرائيلي داخل المستعمرة، بعد الاشتباه بعملية تسلل.

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