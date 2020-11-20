شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. 342 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مصر 342 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 13 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية . وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 111955 حالةً من ضمنهم 101564 حالة تم شفاؤها، و 6508 حالة وفاة.

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