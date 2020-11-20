شكرا لقرائتكم خبر عن حظر تجول لبعض سكان كاليفورنيا بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، جافين نيوسوم، الخميس، أن أكثر من 94% من سكان الولاية سيخضعون لحظر تجوال لمدة شهر من أجل وقف تفشي فيروس كورونا المستجد

وينطبق حظر التجوال على جميع الأعمال والتجمعات غير الضرورية في الولاية من الساعة 10 مساء حتى الساعة 5 صباحا بالتوقيت المحلي في جميع المقاطعات التي تزداد فيها مخاوف انتشار فيروس كورونا لأعلى مستوى.

وقال نيوسوم في تغريدة عبر تويتر: "معا يمكننا تسطيح المنحنى مرة أخرى".

يشار إلى أن كاليفورنيا هي أكبر ولاية في البلاد وتضم أكثر من 40 مليون نسمة.