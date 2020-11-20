الجيش المصري: انفجار محدود في خط غاز بسيناء دون إصابات أو خسائر

أعلن العميد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، حدوث انفجار محدود بخط الغاز بمنطقة سبيكة غرب الميدان بعشرة كيلومترات في شمال سيناء دون وقوع أي إصابات أو خسائر.

وأضاف المتحدث، على موقع «فيسبوك»، أنه جار التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

بدوره أعلن تنظيم داعش في بيان على تليجرام مسؤوليته عن تفجير خط أنابيب للغاز بين مصر وإسرائيل اليوم الخميس، دون تقديم أدلة.

