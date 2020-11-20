تحليل: لقاحات كورونا تؤشر بقرب نهاية الجائحة

قالت محللة لدى "بنك إس في بي ليرينك" الاستثماري الأمريكي إنه بعد تسعة أشهر طويلة من الغموض بشأن متى وكيف سوف ينجو العالم من تداعيات الفيروس، "نعتقد أنه بإمكاننا أن نتوقع نهاية الأثار الاجتماعية والاقتصادية والطبية المدمرة الناجمة عن فيروس سارس-كوف2-".

وكتبت المحللة دينا جرايبوش في مذكرة بحثية أن النتائج الخاصة بلقاحات كورونا، التجريبية لشركات "فايزر" الأمريكية و"بايونتك" الألمانية، وكذلك مودرنا الأمريكية، "أفضل حتى من التوقعات المتفائلة".

كما أبدت جرايبوش إيجابية إزاء بعض النتائج التي لم تراجعها أطراف أخرى، والتي تظهر وجود مناعة مستمرة ضد الإصابة بالفيروس، والتي يبدو أنها تستمر ستة أشهر.

وقالت إنها لا تتوقع حدوث مناعة القطيع قبل عام 2023، ولكنها توقعت تمتع الكثير من الأشخاص بحماية ضد الإصابة بالفيروس بحلول صيف، أو أوائل خريف 2021، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.



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