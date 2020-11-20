بايدن يرد على طعن ترامب بجملة قاسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الجمعة، إن طعن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب على نتائج الانتخابات الرئاسية"غير مسؤول بالمرة".

ورفع ترامب طعونا قانونية في ولايات عدة، زاعما دون دليل أنه الفائز الشرعي بالانتخابات.



وترفض إدارته الاعتراف بأن بايدن هو الفائز المحتمل وتعرقل حصول فريقه الانتقالي على التمويل والمساحات المكتبية وتمنع تلقيه إفادات سرية.

وقال بايدن عقب اتصال مع حكام الولايات إنه ليس قلقا من أن رفض ترامب الاعتراف بهزيمته في الانتخابات سيمنع انتقال السلطة، لكنه أضاف أنه "يبعث برسالة مروعة إزاء وضعنا كدولة".

وفيما يخص الجائحة، قال بايدن إن مكافحة فيروس كورونا ستتطلب وقتا وعملا جماعيا، مشيرا إلى أن المهمة لن تكون سهلة.

وأضاف بايدن: "يجب الحرص على توزيع لقاح فيروس كورونا بشكل مجاني وبطريقة آمنة، ونحن ننسق مع حكام الولايات لمعالجة تداعيات تفشي فيروس كورونا".

وأعلن بايدن، أنّه اختار وزير خزانة ستقبله كامل أطياف الحزب الديموقراطي وسيكشف عن اسمه قريباً.

وقال خلال مؤتمره الصحفي"اتّخذنا القرار وسنعلمكم به قبيل أو بعيد عيد الشكر" الذي يحتفل به الأميركيون في 26 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأفادت مصادر قريبة من الرئيس الديمقراطي المنتخب أنّ اختيار بايدن قد يكون وقع على الأرجح على لايل برينارد البالغة من العمر 58 عاماً، وهي العضو الديمقراطي الوحيد في لجنة السياسات النقدية في الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وإذا آل المنصب إليها ستكون برينارد أول وزيرة للخزانة في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرنين.