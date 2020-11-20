الكشف عن عمليات تخابر.. الإرهاب يتربص بالجيش التونسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدو أنه حتى مؤسسات السيادة في تونس لم تعد في منأى عن الإرهاب حيث باتت هذه الظاهرة تتسللّ إليها عبر أبنائها حسب ماصرحّ به وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي.

ففي جلسة مساءلة له في البرلمان، قال وزير الدفاع التونسي إنه تم "إيقاف عناصر من الجيش قاموا بالتخابر مع جهات أخرى بخصوص الإرهاب"، معتبرا أن ذلك الأمر لا يمكن للوزارة أن تتسامح معه باعتباره يدخل في خانة الـ"خطوط الحمراء" للوزارة.



وكشف أيضا الوزير التونسي أنه تم إيقاف عدد آخر من عناصر الجيش خاصة بالجنوب عمدوا إلى تسريب معلومات حول تواجد التشكيلات العسكرية .

في المقابل تستعدّ وزارة الداخلية التونسية إلى حماية عناصرها أثناء مواجهة العمليات الإرهابية عبر تطبيق برنامج الكاميرا المتنقلة وذلك لحمايتهم خلال تدخلاتهم حسب ما جاء على لسان وزير الداخلية توفيق شرف الدين.

ويرى متابعون للشأن التونسي أن ائتلاف الكرامة يقود "حربا بالوكالة" عن حركة النهضة الإخوانية في خصومتها مع الحزب الدستوري الحر المنتقد الأبرز لسياساتها وأجنداتها الحكومية والبرلمانية.

في المقابل تخوض زعيمة الحزب الدستوري الحر حربا شرسة من أجل اقتلاع الإرهاب من جذوره الممتدة عبر الفرع التابع للحركة العالمية للإخوان المسلمين، معتبرة زعيمة الحزب وجوده "مناقض لمبادئ النظام الجمهوري والديمقراطي، ويمثل مصدرا لجلب التمويل بطرق غير شرعية"، بحسب موسي وما ردده أعضاء في حزبها من شعارات.

وولليوم الرابع على التوالي، يواصل أعضاء الحزب بقيادة زعيمته عبير موسي، اعتصاما مفتوحا أمام مقر الاتحاد، للمطالبة بطرد فرع التنظيم الإرهابي.

وقالت موسي في تصريحات إعلامية إن اتحاد القرضاوي "عبارة عن وكر يقوم بتفريخ الإرهاب والتطرف".

وأشارت موسي إلى صلة الاتحاد برئيسه السابق يوسف القرضاوي، المعروف بفتاوى تشرعُ تفجير النفس وإتيان الجرائم الإرهابية.

وتحدثت موسي أيضا عن الدور الذي اضطلعت به فتاوى القرضاوي الذي يعيش في قطر، في هدر الدم العربي وإشاعة الفوضى بعد العام 2011.

ولفتت إلى أن حزبها طالب بوقف الدورات التدريبية التي يقدمها هذا الفرع في تونس، لما تسببه من "نشر لأفكار تكفيرية والفكر الظلامي والحقد في المجتمع"، فضلا عن مناهضة النظام الجمهوري في البلاد.