القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت مجلة فوكوس أونلاين، الجمعة، أن عدة أشخاص أصيبوا في حادث طعن ببلدة أوبرهاوزن غربي ألمانيا وأن السلطات اعتقلت مشتبها به.
وأكدت الشرطة أنه أصيب خمسة أشخاص في حادث طعن ببلدة أوبرهاوزن في غرب ألمانيا مساء الخميس، وقالت إنه نزاع عائلي على ما يبدو.
وذكر متحدث باسم الشرطة في مدينة إيسن القريبة أن الخمسة جميعا، بمن فيهم المهاجم، تلقوا العلاج في المستشفى وأن واحدا منهم على الأقل أصيب بجروح خطيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر جرحى بحادث طعن غربي ألمانيا.. واعتقال مشتبه به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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