شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حظر تجوّل ليلي في أنحاء واسعة من كاليفورنيا لكبح تفشّي كوفيد-19 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فرض حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم الخميس حظر تجوّل ليلياً لمدة شهر في أنحاء واسعة من الولاية لمواجهة "الارتفاع السريع وغير المسبوق في الإصابات بكوفيد-19".



وقال نيوسوم في بيان إنّ الإجراء الذي يدخل حيّز التنفيذ مساء السبت ويستمرّ حتى 21 كانون الأول/ديسمبر، يحظر جميع التنقّلات "غير الضرورية" بين الساعة العاشرة مساءً والخامسة صباحاً في المقاطعات الأكثر تضرّراً من الجائحة.

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