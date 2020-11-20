شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يكسر هجمات الحوثي في الجوف ومأرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

كسرت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية ومقاتلات التحالف العربي، أمس الخميس، هجمات لميليشيات الحوثي الانقلابية حاولت خلالها التقدم صوب مواقع الجيش الواقعة في جبال الأمهور بمحافظة الجوف، كما تصدت لهجمات أخرى على جبهتي جبل هيلان والمشجح بمديرية صرواح بمحافظة مأرب، في وقت رصدت القوات المشتركة 5 طائرات استطلاعية للانقلابيين جنوبي محافظة الحديدة. كما أكدت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، دعمها للجهود الأممية والإعلان المشترك لتحقيق السلام في اليمن.

وأكد مصدر عسكري، تصدي قوات الجيش، بإسناد من المقاومة ومقاتلات التحالف للهجوم الحوثي، وتحويله إلى خسارة مؤلمة للميليشيات التي سقط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح، لافتاً إلى شن مقاتلات التحالف غارات جوية دمرت آليات عسكرية مختلفة، وقتلت من فيها من الحوثيين، كما استهدفت مواقع وتجمعات وتحصينات للميليشيات في الجبهة.

وتكبدت الميلشيات الحوثية، أمس، خسارة فادحة في جبهتي جبل هيلان والمشجح بمديرية صرواح الواقعة غرب محافظة مأرب، بعدما أفشلت قوات الجيش محاولة تسلل للميليشيات باتجاه جبل هيلان الإستراتيجي، وقال مصدر عسكري: «اندلعت معارك بين الجانبين أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات»، مضيفاً: أن مدفعية الجيش قصفت تحصينات وتعزيزات الميليشيات الانقلابية في جبهة المشجح، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

في السياق نفسه، رصدت القوات المشتركة المتمركزة بالساحل الغربي، 5 طائرات استطلاعية تابعة لميليشيات الحوثي في سماء مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وكانت القوات المشتركة رصدت خلال الأيام الماضية 6 طائرات حوثية في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة، ضمن تصعيد الميليشيات وخروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.

على صعيد آخر، أكد سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين، دعمهم لجهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث، بما فيها جهوده بشأن العودة للنقاشات حول مشروع «الإعلان المشترك» لإنهاء الحرب.

وجاء ذلك خلال لقائهم، أمس، مع وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال محمد الحضرمي، وجرى خلال اللقاء مناقشة الجهود الأممية لتحقيق السلام، وتنفيذ «اتفاق الرياض»، واستمرار عرقلة الميليشيات لمعالجة وضع خزان «صافر»، واستمرار العدوان على محافظة مأرب.