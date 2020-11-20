شكرا لقرائتكم خبر عن «إيوتا» يخلف دماراً في أمريكا الوسطى ويقتل 38 شخصاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أودى الإعصار القوى «إيوتا»، الذي يجتاح أمريكا الوسطى، منذ أيام، بحياة 38 شخصاً، حتى أمس الأول الأربعاء، بعدما تسببت أكبر عاصفة في المحيط الأطلسي خلال العام الحالي، في فيضانات مدمرة، وانهيارات طينية، وتدمير مبان، وتشريد مئات الآلاف في منطقة متضررة أصلاً من الإعصار «إيتا» الذي ضربها قبل أسبوعين.

واجتاح «إيوتا» الساحل حاملاً رياحاً عاتية بلغت سرعتها 260 كيلومتراً في الساعة مساء الاثنين الماضي، وحذر خبراء من مزيد من فيضانات «تهدد الحياة». وفي نيكاراجوا، قتل الإعصار، 18 شخصاً بينهم سبعة أطفال.

وقالت ديانا مور بوفيدا من مدينة بيلوي الساحلية قرب المنطقة التي ضربها «إيوتا»: «دمر الإعصار منزلي، ولم يترك لي سوى الرمل والمياه. ما تراه هو ما بقي لي».

وشهدت بيلوي دماراً قبل أسبوعين فقط، بعدما وجد سكانها أنفسهم مباشرة في طريق إعصار «إيتا» الذي صنّف يومها من الفئة الرابعة، وخلّف أكثر من 200 قتيل.

وقال ياميل زاباتا وهو مسؤول في الحكومة المحلية، إن «إيوتا» دمر الكثير من البنية التحتية في المدينة التي يقطنها أكثر من 40 ألف شخص. وأضاف: «ما صمد في وجه إيتا دمره الإعصار إيوتا».

وقالت وكالة إدارة الكوارث في نيكاراجوا، إن الآلاف الأشخاص أصبحوا بلا مأوى، ودمرت المنشآت التي توفر الكهرباء والمياه، في حين اقتلعت الأشجار، ودمرت أسطح المنازل.

وفي هندوراس المجاورة، قتل الإعصار 14 شخصاً، من بينهم خمسة أفراد من عائلة واحدة، جُرف منزلهم في انزلاق للتربة. وسارعت السلطات في البلدين، لإجلاء آلاف الأشخاص من المناطق الساحلية، قبل وصول العاصفة.

وقتل شخصان في جزر كولومبيا البحرية، وسجل مقتل شخصين آخرين في جواتيمالا، وكذلك لقيت امرأة حتفها في بنما.

وفي السلفادور، أكدت السلطات، أن عمليات الإجلاء السابقة حالت دون تكبد خسائر أكبر في البلاد. وقتل سائق دراجة نارية بعد اصطدامه بشجرة، قبل أن تبدأ العاصفة في التلاشى تدريجياً. وبحلول صباح أمس الأول، الأربعاء، تباطأت الرياح إلى 50 كيلومتراً في الساعة تقريباً، بحسب المركز الأمريكي للأعاصير.

لكن خبراء حذروا من أن أجزاء من أمريكا الوسطى تواجه «فيضانات سريعة تهدد الحياة» خلال الساعات المقبلة، مع توقع هطول أمطار غزيرة مع انحسار «إيوتا».

وحذر المركز الأمريكي للأعاصير، من تفاقم الفيضانات والانهيارات الأرضية في هندوراس ونيكاراجوا وجواتيمالا بسبب التربة المشبعة، ما يؤدي إلى تأثيرات كارثية محتملة.

وعانت منطقة المحيط الأطلسي هذا العام من موسم قياسي من العواصف، بينها 13 إعصاراً، ويقول العلماء إن ارتفاع درجة حرارة البحار بسبب تغير المناخ، يجعل الأعاصير أقوى بعد وصولها اليابسة.

(أ.ف.ب)