شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 16 عاماً.. فك لغز «السديم الأزرق» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ظلت ظاهرة «السديم الأزرق» في الفضاء بمثابة لغز محير أمام علماء الفلك، لمدة تزيد على 16 عاماً، لكنهم استطاعوا مؤخراً، أن يجدُوا تفسيراً «حاسماً» لكيفية نشوئها.

ويرجح علماء الفلك أن يكون هذا السديم أحدث حالة معروفة لاندماج حصل بين نجمين اثنين في الفضاء. وجرى اكتشاف هذا الجسم الغامض، سنة 2004، وحاول العلماء وقتئذ أن يكتشفوا ما الذي أدى إلى بروز دائرة من الضوء الأزرق حول نجم تمّت تسميته علمياً ب «TYC 2597-735-1».

ومن المرجح في الوقت الحالي، أن تكون هذه الظاهرة نجمت أساساً عن قيام نجم شبيه بالشمس، بابتلاع نجم أصغر على مقربة منه. وعندما اندمج هذان النجمان، اندفعت غيمة ضخمة من الشظايا ذات الحرارة العالية صوب الفضاء، ثم انشطرا بعد ذلك بفعل تأثير الغاز. وبما أن نجماً واحداً فقط هو الذي يقع في الجهة المقابلة للأرض، فإن الاثنين يبدوان مثل حلقة زرقاء مركزية.