شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات سلطان.. لجنة تخصيص الأراضي توافق على 707 طلبات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من قبل المجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، بتلبية احتياجات المواطنين من الأراضي،

وافقت لجنة تخصيص الأراضي بإمارة الشارقة على 707 طلبات منحة أرض سكنية للمواطنين بالإمارة، فيما اعتذرت عن 43 طلباً لعدم استيفاء الشروط، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد مؤخراً، بحضور وليد بن فلاح المنصوري رئيس اللجنة وعدد من الأعضاء.

وصرح وليد بن فلاح المنصوري أن اللجنة قررت في هذا الاجتماع الموافقة على 707 طلبات منحة أرض سكنية للمواطنين، والتي استوفت المتطلبات الخاصة بمنح الأراضي في الإمارة، واعتذرت عن 43 طلباً لعدم استيفاء شروط التخصيص. أوضح أن اللجنة ناقشت أفضل السبل لتلبية احتياجات الأهالي من الأراضي السكنية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من قبل المجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، بتلبية احتياجات المواطنين من الأراضي وتوفيرها لهم وفق إجراءات عمل متطورة وسريعة ومبسطة.

وأضاف أن اللجنة سوف تقوم برفع الموافقات على طلبات منح الأراضي إلى دائرة التخطيط والمساحة، للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص الأراضي للمستحقين، وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن داخل الدائرة.

وأشار إلى أن اللجنة تحرص على تعزيز سبل التعاون والتواصل مع كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية المختصة، بهدف إنجاز وتسريع الإجراءات الخاصة بتخصيص الأراضي بكافة فئاتها وفق سياسات حكومة الشارقة ومخططاتها التنموية الهادفة إلى تأمين سبل الراحة للمواطنين وفق أسس العدالة الاجتماعية.

كما توجهت لجنة تخصيص الأراضي خلال اجتماعها، بالشكر إلى المهندس خالد بن بطي المهيري، رئيس دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، تقديراً لدعمه أعمال اللجنة.

حضر الاجتماع، وليد بن فلاح المنصوري رئيس اللجنة، وكل من إسماعيل سالم عبيد نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة: عبدالله مطر تريم، أحمد عبدالله المرزوقي، ليلى بن حيي الشامسي، أحمد سلطان الظهوري، ماجد حميد الضباح، حسن محمد الزعابي، خليفة سعيد الكتبي، ومقررة اللجنة عائشة ثاني المري.