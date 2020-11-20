رئيس المصرية للمطارات يتسلم شهادة تجديد الأيزو الدولية ويكرم فريق الجودة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم الطيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات ، تجديد اعتماد شهادة الايزو الدولية (ISO 9001-2015) الخاصة بتطبيق معايير أنظمة السلامة والجودة لمقر الشركة ، والمعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS .

وقال رئيس الشركة المصرية للمطارات ، إن حصول الشركة على شهادة الأيزو يعد خطوة نجاح نحو تحقيق أهداف الشركة من أجل تحسين عملياتها ،وتقديم أفضل خدمة على مستوى مطارتنا فى أنحاء الجمهوري ، وتأتى هذه الشهادة تأكيدا ًعلى إلتزام الشركة بأعلى المستويات التى تؤهلها للتنافس بقوة على المستوى المحلى والإقليمي.

و قدم الطيار عادل محجوب الشكر والتقدير لجميع العاملين بالشركة لما بذلوه من جهد وتفانى في أداء عملهم وحرصهم على رفع إسم الشركة وتعزيز مكانتها ، مؤكداً على إستمرار الإلتزام بمتطلبات الجودة وهو ما يزيد من ثقة العملاء ، كما قام بتكريم فريق الجودة بالكامل لما قدموه من عمل مشرف خلال الفترة السابقة.

كما عبر الدكتور أحمد رشاد رئيس قطاع المطابقة والسلامة ، عن سعادته بحصول مقر الشركة على شهادة الأيزو ، وذلك بعد حصول مطارى شرم الشيخ والغردقة الدوليين على نفس الشهادة وقريبا مطار برج العرب الدولى ، مؤكداً علي قدرة نظام الجودة على تلبية احتياجات عملائنا وتطوير خدماتنا بفاعلية مع توفير الوقت والنفقات.



رئيس المصرية للمطارات يتسلم شهادة تجديد الأيزو الدولية (1)



رئيس المصرية للمطارات يتسلم شهادة تجديد الأيزو الدولية (2)