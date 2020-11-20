محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير المكاتب الإدارية في "أبو رديس"

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ترافقه المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء جمال عبد الرشيد، سكرتير عام المحافظة، الخميس، جولة تفقدية في مدينة أبورديس لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة المكاتب الإدارية بمبنى الوحدة المحلية.

واطلع المحافظ على أعمال تطوير مبنى الوحدة المحلية للمدينة، بداية من مركز العمليات المزود بأحدث الكاميرات والتجهيزات الفنية، لتغطي كافة الأماكن بالمدينة، وتطوير المركز التكنولوجي، والذي يحتوي على كافة البيانات، لتقديم أحدث الخدمات الرقمية التي تساهم في سرعة إنهاء احتياجات المواطنين بأحدث التقنيات.

كما التقى المحافظ بعدد من المواطنين، للاستماع إلى آرائهم نحو سرعة إنهاء الخدمات، والاطلاع على مدى تكيف الموظفين والعاملين بالمبنى مع تطبيق البرامج الحديثة.