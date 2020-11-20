ضبط "1.5 كجم أستروكس" و19 قضية مخدرات في مركز طوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

شنت مديرية أمن القليوبية، حملة لضبط الخارجين عن القانون وحائزي المخدرات، في دائرة مركز طوخ، أسفرت عن تحرير 19 قضية.

تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بشن حملة، الخميس، في مركز طوخ، بمشاركة اللواء حاتم الحداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، والمقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ.

أسفرت الحملة عن تحرير 19 قضية مخدرات، وضبط 1.5 كجم من مخدر الـ"أستروكس"، و900 جرام بانجو، و700 جرام "شادو"، وقضية حيازة بندقية خرطوش.

جرى تحرير المحاضر الشرطية اللازمة حيال الوقائع، تمهيدًا للعرض على النيابة المختصة لتتولى التحقيق.