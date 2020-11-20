إغلاق 7 مراكز غوص وأنشطة بحرية في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أصدرت وزارة السياحة والآثار، قرارات بالغلق الإداري لـ7 مراكز غوص وأنشطة بحرية بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضحت سامية سامي، رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، الخميس، أنه جرى إيفاد لجان للتفتيش على مراكز الغوص والأنشطة البحرية بمحافظة جنوب سيناء، والتي رصدت خلال عملية التفتيش والفحص مخالفات بسبع مراكز غوص وأنشطة بحرية، من بينها كيانات غير شرعية تزاول النشاط دون الحصول على ترخيص من الوزارة.

جاء ذلك في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار، بمتابعة مدى التزام مراكز الغوص والأنشطة البحرية باشتراطات وضوابط التراخيص المقررة، وبضوابط السلامة الصحية المعتمدة.