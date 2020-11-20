إصابات كورونا اليومية تواصل التراجع في فرنسا

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سجلت فرنسا 21150 إصابة جديدة بكوفيد-19، الخميس، محققة تراجعاً كبيراً من 28383 حالة أمس.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الذين يرقدون في المستشفيات بسبب فيروس كورونا المستجد انخفض بواقع 497 إلى 32345، بينما تراجع عدد مرضى كوفيد-19 في وحدات العناية الفائقة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بواقع 122 ليصل إلى 4653.

ويعني انخفاض أعداد المرضى في المستشفيات وأعداد الموجودين في وحدات العناية المركزة استمرار تراجع الضغوط على المنظومة الصحية في البلاد.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في فرنسا، حتى الآن، إلى مليونين و86288 حالة.

كما زاد عدد من توفوا بالمرض بواقع 429 إلى 47127.

ويعتقد بعض الخبراء أن إجراءات الإغلاق التي أعيد فرضها قبل أسابيع بدأت تؤتي أكلها مع التراجع في عدد الإصابات وأعداد المرضى في المستشفيات.