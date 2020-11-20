بريطانيا تسجل 22915 إصابة جديدة بكورونا و500 وفاة

سيف اليزيد - أظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجل، الخميس، 22915 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وجاءت حصيلة الخميس مرتفعة عن تلك المسجلة الأربعاء والتي بلغت من 19609.

كما رصدت المملكة المتحدة 501 حالة وفاة جديدة بالمرض على مدى الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، وهو انخفاض طفيف مقارنة مع 529 وفاة كانت قد سجلت الأربعاء.

وأدت الزيادة في عدد الإصابات والوفيات اليومية جراء المرض في بريطانيا إلى إعادة فرض إغلاق شامل في محاولة للتصدي لهذه الموجة الثانية من الفيروس.

وبريطانيا هي أكثر البلدان الأوروبية تضرراً من الجائحة.

وسجلت المملكة المتحدة أكثر من 1,4 مليون إصابة بالفيروس ونحو 54 ألف وفاة في المجمل.

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