لقاح «أكسفورد» أكثر أماناً لدى الأكبر عمراً

سيف اليزيد - عبدالله أبوضيف (القاهرة)

أظهرت نتائج التجربة على لقاح «كوفيد-19» الذي تطوره جامعة أكسفورد البريطانية وشركة أسترازينيكا أنه يحدث بأمان استجابة مناعية قوية لدى الأصحاء الأكبر عمراً، مع نشر نتائج المرحلة الثانية من التجربة أمس.

وأحدث اللقاح التجريبي آثاراً جانبية أقل لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 56 عاماً وأكثر، مقارنة مع الشباب، وهي نتيجة مهمة بالنظر إلى أن «كوفيد-19» يسبب بشكل غير متناسب أعراضاً شديدة بين كبار السن.

وقال المصنعون: «إن اللقاح يخضع لتجارب المرحلة الثالثة الأوسع والأكثر شمولاً لتأكيد النتائج».

وتميل الاستجابات المناعية، التي تحدثها اللقاحات إلى الانخفاض مع تقدم الناس في العمر إذ يتباطأ جهاز المناعة تدريجاً مع تقدم السن. وهذا يجعل كبار السن أكثر عرضة للإصابة بمجموعة متنوعة من الأمراض.

وقال أندريه بولارد الأستاذ في أكسفورد والمؤلف الرئيسي لنتائج الدراسة، التي نشرتها دورية ذي «لانسيت» العلمية: «نتيجة لذلك، من الأهمية بمكان أن تُختبر لقاحات كوفيد-19 لدى هذه المجموعة التي تعد أيضاً فئة تحظى بالأولوية للتحصين».

وقال مايكل هيد، الباحث بجامعة ساوثمبتون والذي لم يشارك في التجربة: «يُظهر البحث أن الاستجابة المناعية نشأت في جميع الفئات العمرية، بما في ذلك مجموعة المشاركين الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاماً».

وأضاف: «أخبار جيدة، بما أن المسنين سيكونون إحدى المجموعات ذات الأولوية لتلقي اللقاح عند توفره».

ولقاح «أكسفورد وأسترازينيكا» هو واحد من 48 لقاحاً تخضع لتجارب على البشر ضد «كوفيد-19»، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

إلى ذلك، أكد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أنه من المبكر تحديد احتمالية أن يتحول وباء كورونا إلى مرض موسمي رغم وجود عدة لقاحات على وشك الانتهاء، مشيراً إلى عدم تسجيل أي لقاح في المنظمة بشكل رسمي حتى الآن.