السودان: 8 قيادات من «نظام البشير» للمحاكمة بتهم الفساد

سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم) قررت النيابة العامة السودانية أمس إحالة 8 من قيادات النظام السابق المعزول إلى المحاكمة بتهم الفساد.

ووجهت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية التهم إلى نائب الرئيس المعزول علي عثمان طه، ووزير الدفاع السابق عبدالرحيم حسين، ووزير الشباب الأسبق يوسف عبدالفتاح، و4 آخرين في بلاغ التعدي على المدينة الرياضية، الذي تمت إحالته للمحكمة.

وبحسب بيان النيابة، وُجِّهت تهم الفساد المالي لهم في ملف التعديات التي طالت المدينة الرياضية، التي استمرت لسنوات طويلة.

وفي سياق متصل، استبعد فيه الفريق أول جمال عبدالحميد مدير عام جهاز المخابرات السودانية وجود تدخلات خارجية في الصراع الدائر في شرق السودان، وأكد، لدى لقائه وفد المبادرة الأهلية لوقف الأعمال العدائية، أن الأمر لا يتعدى كونه صراعاً قبلياً. يأتي ذلك في وقت قالت فيه مصادر بقوى الحرية والتغيير لـ«الاتحاد»: إن التحالف الذي يمثل الحاضنة السياسية للحكومة يعكف الآن على بحث إعادة هيكلة مجلسي الوزراء والسيادة، وفقاً لتصور شامل.

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