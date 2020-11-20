هزيمة ترامب مؤكدة رغم إعادة الفرز بولايتين

سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

أكدت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أنها بصدد سحب دعوى قضائية رفعتها للطعن على نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية في ولاية ميشيجان.

ويعتبر ذلك إخفاقاً جديداً للمساعي القانونية من جانب ترامب وحملته رفضاً لفوز جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي بعد التصويت، الذي جرى في الثالث من نوفمبر الجاري.

وقال رودي جولياني محامي ترامب في بيان: «سنسحب الدعوى التي رفعناها في ميشيجان كنتيجة مباشرة لتحقيق ما سعينا إليه: منع اعتماد نتائج الانتخابات في مقاطعة واين قبل الأوان، وقبل أن يتأكد الناس من أن كل صوت قانوني جرى إحصاؤه، وعدم إحصاء أي صوت غير قانوني».

وباتت محاولات ترامب للتشبث بالسلطة ضعيفة أكثر من أي وقت مضى، على ما يبدو، مع إعلان مسؤولي الانتخابات في ولاية جورجيا أن: إعادة إحصاء الأصوات التي ستكتمل قريباً لن تغير على الأرجح فوز بايدن هناك.

وجورجيا واحدة من ولايات عدة تشكك حملة ترامب في نتائجها، ولكن دون جدوى حتى الآن. وقال مسؤولو الانتخابات بالولاية: إن نتائج إعادة الإحصاء من غير المرجح أن تقلب فوز بايدن بفارق 14 ألف صوت في الولاية.

وقالوا: إنها لن تقدم دليلاً على مزاعم ترامب غير المستندة إلى أدلة بالاحتيال على نطاق واسع.

وقال جابرييل سترلينج مدير نظام التصويت بالولاية للصحفيين: «لقد تم تضليله على هذه الجبهة».

وبالمثل، قال مسؤولو الانتخابات في ويسكونسن: إن إعادة إحصاء الأصوات جزئياً، استجابة لطلب حملة ترامب، لن تغير خسارة الرئيس الحالي في الولاية التي فاز بها في 2016.

ومع بقائه بعيداً عن الأنظار، يصر الرئيس الجمهوري على التنفيس عن غضبه عبر «تويتر». ولم تلق دعاواه القضائية المتعلقة بالانتخابات في بنسلفانيا ونيفادا وميشيجان نجاحاً يذكر. ويعرقل رفض ترامب الاعتراف بنتائج انتخابات الثالث من نوفمبر الانتقال السلس لإدارة جديدة، ويعقّد تعامل بايدن مع جائحة فيروس كورونا عند توليه المنصب في 20 يناير.

ويظهر استطلاع أجرته رويترز أن مزاعم ترامب التي يسوقها دون سند بشأن «تزوير» الانتخابات لها فائدة سياسية، إذ يصدقها ما يصل إلى نصف رفاقه الجمهوريين.

وقالت كاتي هوبز، وزيرة الخارجية الديمقراطية لولاية أريزونا وكبيرة مسؤولي الانتخابات فيها إنها واجهت تهديدات متصاعدة بالعنف، وألقت باللوم على ترامب في نشر معلومات مضللة لتقويض الثقة في النتائج. ويأمل الرئيس في أن تؤدي إعادة إحصاء الأصوات يدوياً في جورجيا إلى محو تقدم بايدن هناك. واستبعد كبير مسؤولي الانتخابات في الولاية حدوث ذلك.

وقالت لجنة الانتخابات بويسكونسن إنها ستعيد إحصاء الأصوات في مقاطعتي ميلووكي ودين، وهما منطقتان يهيمن عليهما الديمقراطيون، بعد أن سددت حملة ترامب ثلاثة ملايين دولار من 7.9 مليون تكلفة إعادة الإحصاء بالولاية بأكملها.

وأفاد سكوت ماكدونيل المسؤول بمقاطعة دين، بأن إعادة الإحصاء ستبدأ اليوم، وتنتهي في غضون أيام. وقال: إنها ربما لن تغير الحصيلة بشكل كبير.

وفاز بايدن في ويسكونسن بفارق أكثر من 20 ألف صوت، وحصل على 49.5 في المئة من الأصوات.