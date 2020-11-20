إثيوبيا تتقدم صوب عاصمة تيجراي

سيف اليزيد - أديس أبابا (رويترز) أكدت إثيوبيا، أمس، أنها تتقدم صوب عاصمة إقليم تيجراي، في حرب مستمرة منذ أسبوعين، وهاجمت رئيس منظمة الصحة العالمية، واتهمته بحشد الدعم الدبلوماسي لصالح المتمردين، في صراع أودى بحياة المئات ودفع 30 ألف لاجئ إلى الفرار للسودان.

ومن جانبه، دعا فريق الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى إنهاء القتال وحماية المدنيين.

وتقول حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد: إن قواتها حققت سلسلة من الانتصارات وستصل قريباً إلى عاصمة الإقليم ميكيلي، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها نحو 500 ألف نسمة. وقال المتحدث باسم الحكومة رضوان حسين للصحفيين: «قواتنا الدفاعية تمضي قدماً وتقترب من ميكيلي».

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