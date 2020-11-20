شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. 35918 إصابة جديدة بكورونا و 606 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية 35918 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و606 وفيات. وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى حوالي ستة ملايين إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 168061 .

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