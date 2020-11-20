وفاة نزيل محكوم بالإرهاب في سجن التاجي

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "سجن التاجي شهد مساء اليوم، وفاة نزيل محكوم وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "النزيل من تولد عام 1969، وكان يتواجد داخل المستوصف الصحي التابع للسجن".