تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجات بإقليم الدريوش

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 1ر4 درجات على سلم ريشتر، مساء اليوم الخميس، بإقليم الدريوش.
وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد أن هذه الهزة، التي حدد مركزها باولاد أمغار بإقليم الدريوش، وقعت على الساعة السادسة مساء و51 دقيقة و42 ثانية (بتوقيت غرينيتش+1).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة سجلت على عمق 13 كيلومترا عند التقاء خط العرض 35.569 درجة شمالا وخط الطول 3580 درجة غربا.
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