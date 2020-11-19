بعد الامارات…الأردن ثاني دولة عربية تفتح قنصلية لها في العيون

عبر الملك عبد لله الثاني للملك محمد السادس، عن رغبة المملكة الأردنية الهاشمية في فتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون المغربية.

وأوضح بلاغ للديوان الملكي، أن وزارتا الخارجية في البلدين ستقوم بالتنسيق لوضع الترتيبات الضرورية لذلك.

وقد عبر الملك محمد السادس، للملك عبد الله الثاني، عن تقديره وامتنانه لهذا القرار الهام الذي يندرج في إطار المواقف المؤيدة التي ما فتئت المملكة الأردنية الهاشمية تعبر عنها بشأن قضية وحدة المغرب الترابية.

وكان الملك محمد السادس، تلقى يومه الخميس، اتصالا هاتفيا، من الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بحسب ما أعلن عنه بلاغ للديوان الملكي.

وأضاف الديوان الملكي، أن هذه المكالمة، تأتي في إطار ما يجمع العاهلين من وشائج موصولة ومودة صادقة، وتجسيدا لنهج التشاور المستمر والتنسيق الدائم بينهما، وترسيخا لعلاقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل بين المملكتين الشقيقتين.

كما هنأ جلالته على نجاح هذه العملية وإعادة فتح المعبر أمام المرور الآمن للأشخاص والبضائع من المملكة المغربية في اتجاه الدول الإفريقية جنوب الصحراء.

خلال هذا الاتصال، أشاد الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، بالقرارات التي أمر بها الملك لإعادة تأمين انسياب الحركة المدنية والتجارية بمنطقة الكركارات بالصحراء المغربية..