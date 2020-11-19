26 لاعبا في التجمع الإعدادي للمنتخب المحلي بالمعمورة

يخوض المنتخب الوطني للاعبين المحليين خلال الفترة المتراوحة ما بين 20 و28 نونبر الجاري تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

ويدخل هذا التجمع الإعدادي في إطار استعدادات النخبة الوطنية لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين، التي ستحتضنها الكاميرون بداية السنة المقبلة.

ولهذا الغرض، وجه الحسين عموتا، مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين، الدعوة إلى 26 لاعبا ستخضعون للاختبارات الطبية وإجراء التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وفق البروتكول الصحي المعتمد من طرف السلطات المختصة.

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