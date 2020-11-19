الباز يستهل مسيرته في الغناء مع مغني الراب “لقبيح”

يستعد الممثل، أنس الباز، لإصدار أول عمل غنائي في مسيرته، سيكون “ديو” رفقة مغني الراب “لقبيح”، يتاح للجمهور في وقت قريب.

وأعلن أنس الباز، اليوم الخميس، تفاصيل عمله، من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفا المفاجأة، المتجلية في مشاركة مغني الراب “لقبيح”، المعروف سابقا بـ”شحط مان”، رفقته في أولى أعماله الغنائية.

الباز صرح، سابقا، لـ”اليوم 24” أن عشقه للغناء ليس وليد اللحظة، وإنما منذ صغره، واعتاد على الغناء كهاو في مرحلة الجامعة.

وينضم الباز إلى قائمة الفنانين، الذين انتقلوا من عالم التمثيل إلى الغناء، منهم فاتي جمالي، وسناء الزعيمي، وعصام وشمة.