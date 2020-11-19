نقابة: بعض المصابين بكورونا لا يجدون أسرة إنعاش والحكومة تركتهم في مواجهة جشع المصحات

انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الخميس، تدبير الحكومة لأزمة التي سببتها الجائحة، وشددت، على أن الحكومة نفسها، فشلت في تأهيل البنيات الصحية العمومية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين بوباء كورونا.

وأوضحت الكونفدرالية نفسها، أن “بعض المصابين بوباء كورونا، لا يجدون أسرة للإنعاش، رغم إعلان وزارة الصحة أن نسبة الملء لا تتجاوز %38″، مشيرة إلى أن الحكومة “تركت المواطنين في مواجهة جشع لوبيات المصحات والمختبرات الخاصة”.

في المقابل، عبرت النقابة المذكورة، عن تقديرها “للمجهودات الاستثنائية التي تقوم بها الأطر الصحية بمختلف فئاتها”.

علاوة على ذلك، استنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبر بلاغ لها، توصل “اليوم24″، بنسخة منه، استمرار الحكومة في، ما أسماتته ” تجميد الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف وانفرادها بتدبير الملفات والقضايا ذات الطابع الاجتماعي” ، مطالبة ” بفتح الحوار المركزي والقطاعي وحل النزاعات الاجتماعية”.

وجددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضها، مشروع قانون المالية لسنة 2021، مؤكدة أنه “لا يشكل جوابا على أولويات المرحلة ولم يستوعب دروس الجائحة وغاب عنه البعد الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين وأفق بناء الدولة الاجتماعية الضامنة للخدمات العمومية الجيدة والمجانية وتشغيل الشباب وتعميم الحماية الاجتماعية الشاملة”.