وفيات أميركا تجاوزت 250 ألفا.. قائمة بالدول العربية الأكثر تضررا بفيروس كورونا

يعتبر العراق الدولة الأكثر تضررا بفيروس كرونا المستجد في العالم العربي، حيث سجل حتى الآن 526 ألفا و852 إصابة و11 ألفا و795 وفاة.

وفي المرتبة الثانية السعودية بـ354 ألف إصابة و5710 وفيات، يليها المغرب بأزيد من 300 ألف إصابة و5013 وفاة.

ويحتل الأردن المرتبة الرابعة عربيا بـ163 ألفا و926 إصابة، فيما سجل حتى الآن 1969 وفاة.

وفي المرتبة الخامسة تأتي الإمارات بـ154 ألف إصابة و542 وفاة.

وتأتي الكويت في المرتبة السادسة بـ138 ألف إصابة و857 وفاة.

وتحتل قطر المرتبة السابعة عربيا بأزيد من 136 ألف إصابة و235 وفاة، تليها سلطنة عمان بـ121 ألف إصابة و1360 وفاة.