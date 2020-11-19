بالأرقام.. علاقة المغاربة بالتلفاز خلال شهر أكتوبر 

قضى المشاهد المغربي، في شهر أكتوبر الماضي، مدة 3 ساعات و51 دقيقة في مشاهدة القنوات المغربية بشكل يومي.

وكشفت الأرقام، الصادرة عن مركز القياس “سيوميد”، اليوم الخميس، أن معدل مشاهدات البيوت للتلفاز، خلال شهر أكتوبر الماضي، وصل إلى 7 ساعات و5 دقائق.

وعلى طول شهر أكتوبر الماضي، شاهد ما يفوق 29 مليون مغربي القنوات الوطنية.

وبلغ معدل مشاهدي القنوات المغربية في كل ثانية من اليوم 2556000 مشاهد، وفي كل ثانية من وقت الذروة يصل إلى 6846000 مشاهد.

وبلغت النسبة التراكمية لمشاهدة الأولى 39,4 في المائة، فيما بلغت نسبة دوزيم 54,1 في المائة، ونسبة المغربية 17,3 في المائة، فيما بلغت نسبة باقي قنوات الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة 18,5في المائة في مجموع اليوم.

وقدرت حصة القناة الأولى من التتبع بـ10,4 في المائة، وحصة دوزيم بـ35,6 في المائة، أما حصة المغربية، فهي 2,0 في المائة، في حين بلغت حصة باقي قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة 2,4 في المائة في مجموع اليوم.

وتعكس الأرقام المذكورة مدى إقبال الأسخاص، الذين يتجاوز عمرم 5 سنوات على 8 قنوات وطنية، هي الأولى، والأولى الدولية، والقناة الثانية، والقناة الثانية عالمية، والرياضية، والمغربية، والأمازيغية، والسادسة.