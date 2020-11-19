في اتصال هاتفي.. ملك الأردن يهنئ الملك محمد السادس على إعادة فتح معبر الكركارات

تلقى الملك محمد السادس، يومه الخميس، اتصالا هاتفيا، من الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بحسب ما أعلن عنه بلاغ للديوان الملكي.

وأضاف الديوان الملكي، أن هذه المكالمة، تأتي في إطار ما يجمع العاهلين من وشائج موصولة ومودة صادقة، وتجسيدا لنهج التشاور المستمر والتنسيق الدائم بينهما، وترسيخا لعلاقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل بين المملكتين الشقيقتين.

كما هنأ العاهل الأردني نظيره المغربي على نجاح هذه العملية وإعادة فتح المعبر أمام المرور الآمن للأشخاص والبضائع من المملكة المغربية في اتجاه الدول الإفريقية جنوب الصحراء.

خلال هذا الاتصال، أشاد الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، بالقرارات التي أمر بها الملك لإعادة تأمين انسياب الحركة المدنية والتجارية بمنطقة الكركارات بالصحراء المغربية.