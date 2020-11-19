شكرا لقرائتكم خبر عن حريق في محطة لإنتاج البتروكيماويات في إيران (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اندلع مساء اليوم الخميس، حريق هائل في محطة لإنتاج البتروكيماويات في جزيرة خرج في إيران.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر تصاعد ألسنة اللهب والأدخنة من موقع الحريق، فيما هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف للموقع.

يذكر أن العاصمة طهران، شهدت الشهر الماضي اندلاع حريق هائل في إحدى محطات المترو وسط البلاد.

وأعلن المتحدث باسم منظمة خدمات الطوارئ في إيران، مجتبى خالدي، حينها أن الحريق اندلع في إحدى محطات المترو بالعاصمة طهران، مضيفا أن منظمة خدمات الطوارئ أرسلت أربع سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وتمت السيطرة على الحريق.