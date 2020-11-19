«كورونا» عالميا تتجاوز 56.25 مليون إصابة والوفيات مليون و348822

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أظهر إحصاء لرويترز أن ما يربو على 56.25 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و348822 ‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬حالة. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019. وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 250470 11549903 الهند 131578 8958483 البرازيل 167455 5945849 فرنسا 46698 2065138 روسيا 34387 1991998 إسبانيا 42039 1525341 المملكة المتحدة 53274 1430341 الأرجنتين 36347 1339337 إيطاليا 47217 1272352 كولومبيا 34563 1218003 - و(لتحديث الأرقام الإجمالية) 19 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن ما يربو على 56.25 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و348822 ‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬حالة. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019. وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 250470 11549903 الهند 131578 8958483 البرازيل 167455 5945849 فرنسا 46698 2065138 روسيا 34387 1991998 إسبانيا 42039 1525341 المملكة المتحدة 53274 1430341 الأرجنتين 36347 1339337 إيطاليا 47217 1272352 كولومبيا 34563 1218003

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