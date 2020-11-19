شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في فرنسا تواصل الانخفاض والان نبدء بالتفاصيل

سجلت فرنسا 21150 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الخميس انخفاضا من 28383 حالة أمس، مع استمرار تراجع الضغوط على المنظومة الصحية في البلاد.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الذين يرقدون بالمستشفيات بسبب الفيروس انخفض بواقع 497 إلى 32345، بينما تراجع عدد مرضى كوفيد-19 بوحدات العناية الفائقة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بواقع 122 ليصل إلى 4653.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في فرنسا حتى الآن إلى مليونين و86288 حالة.

كما زاد عدد من توفوا بالمرض بواقع 429 إلى 47127.